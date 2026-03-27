¡Ni una fría! Ley seca caerá con todo en Colón este Viernes Santo

La Alcaldía del distrito de Colón emitió el Decreto Alcaldicio No. 05, mediante el cual se ordena la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito el próximo viernes 3 de abril de 2026.

Esta medida, conocida como "Ley Seca", regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m., obligando a establecimientos como bares, discotecas, bodegas y supermercados a cesar dicha actividad y mantener cerradas las áreas de expendio de licor.

Asimismo, el decreto establece el cierre total de centros de entretenimiento nocturno y prohíbe el uso de equipos de sonido, karaokes o la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas o unidades móviles durante el periodo señalado.

El objetivo de estas disposiciones es garantizar el respeto, la reflexión y la meditación propios de la conmemoración de la Semana Santa en la comunidad.

Las autoridades locales, incluyendo a la Policía Nacional y Jueces de Paz, han sido facultadas para vigilar el estricto cumplimiento de esta norma.

El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 100 dólares a los mil dólares.

El decreto lleva la firma de Diógenes Galván, Alcalde del distrito de Colón y César Arias, Secretario general de la alcaldía.