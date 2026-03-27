Nacional - 27/3/26 - 02:22 PM

¡Ni una fría! Ley seca caerá con todo en Colón este Viernes Santo

El decreto establece el cierre total de centros de entretenimiento nocturno y prohíbe el uso de equipos de sonido, karaokes o la realización de actividades bailables.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La Alcaldía del distrito de Colón emitió el Decreto Alcaldicio No. 05, mediante el cual se ordena la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito el próximo viernes 3 de abril de 2026.

Esta medida, conocida como "Ley Seca", regirá desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m., obligando a establecimientos como bares, discotecas, bodegas y supermercados a cesar dicha actividad y mantener cerradas las áreas de expendio de licor.

Asimismo, el decreto establece el cierre total de centros de entretenimiento nocturno y prohíbe el uso de equipos de sonido, karaokes o la realización de actividades bailables amenizadas por orquestas o unidades móviles durante el periodo señalado.

El objetivo de estas disposiciones es garantizar el respeto, la reflexión y la meditación propios de la conmemoración de la Semana Santa en la comunidad.

Las autoridades locales, incluyendo a la Policía Nacional y Jueces de Paz, han sido facultadas para vigilar el estricto cumplimiento de esta norma.

El incumplimiento de estas medidas conlleva sanciones económicas que oscilan entre los 100 dólares a los mil dólares.

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El decreto lleva la firma de Diógenes Galván, Alcalde del distrito de Colón y César Arias, Secretario general de la alcaldía.

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