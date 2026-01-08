Museo del Canal recuerda la Gesta del 9 de Enero con jornada histórica

El Museo del Canal de Panamá se suma a la memoria del país y conmemorará los 62 años de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964 con una jornada especial abierta al público, cargada de historia, reflexión y conciencia nacional.

Esta fecha, marcada a fuego en la memoria colectiva, será abordada desde las salas permanentes y exposiciones temporales del museo, donde se explica el contexto de aquellos hechos que cambiaron el rumbo del país y fortalecieron la lucha por la soberanía y la dignidad panameña.

La iniciativa apunta directo a las nuevas generaciones, para que entiendan qué pasó, por qué pasó y cómo el 9 de Enero fue clave en el camino que llevó a Panamá a recuperar plenamente el Canal y afirmar su identidad como nación.

Como parte del homenaje, el Museo informó que la entrada será gratuita para nacionales y residentes, buscando que nadie se quede sin la oportunidad de acercarse a estos espacios de memoria histórica.

Información para el público:

• Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

• Cierre de boletería: 4:30 p.m.

• Entrada: Gratis para nacionales y residentes

Desde el Museo del Canal hacen un llamado claro: recordar no es solo mirar atrás, es defender lo que costó sangre, lucha y dignidad.