Música y orgullo: Las dianas marcan el inicio de las Fiestas Patrias

“¡Feliz 3 de noviembre a todos!”, expresó con emoción el presidente Mulino, desde las escalinatas del Palacio de Las Garzas.

 

Por: Redacción / Web -

 Con un vibrante desfile de melodías, música y el brillo de los colores nacionales, comenzó esta madrugada en el Palacio Presidencial la tradicional celebración de las dianas patrióticas.

 A cargo de las bandas de música de los estamentos de seguridad y bomberos, el evento dio inicio a las festividades que conmemoran los 122 años de la República de Panamá. 

El presidente de la República, José Raúl Mulino, estuvo presente en la ceremonia acompañado de la primera dama, Marisel de Mulino, familiares, miembros del Gabinete y directores de diversas entidades públicas. 

Juntos disfrutaron con entusiasmo de las interpretaciones musicales, que llenaron el Palacio Presidencial de una atmósfera de alegría y patriotismo. 

Cientos de panameños se congregaron en las inmediaciones del Palacio para ser parte de este emotivo acto de unidad y celebración.

 Las dianas dieron paso a una serie de actividades programadas para conmemorar más de un siglo de historia y logros alcanzados por la República de Panamá, reafirmando el orgullo y compromiso nacional. 

Este evento, que marcó el inicio de las festividades, estuvo lleno de color, emoción y un profundo sentido de pertenencia, enmarcándose dentro de una serie de celebraciones cívicas y culturales que rendirán homenaje a la nación y su legado. Durante todo el mes de noviembre, Panamá vivirá intensamente el fervor patriótico y la conmemoración de sus más de 120 años de independencia.

