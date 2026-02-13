Termina primera etapa de exhumaciones de 2026 en el Jardín de Paz

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó este viernes que culminó la primera etapa de los trabajos de campo programados para el verano de 2026, correspondientes al proceso de exhumaciones realizadas en el Cementerio Jardín de Paz.

Las diligencias incluyeron la intervención de quince sepulturas con fines de identificación y se desarrollaron bajo orden judicial del Ministerio Público y estuvieron a cargo de equipos técnicos especializados y de antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) y de peritos en arqueología bajo estrictos protocolos científicos y garantizando en todo momento su debida custodia.

El Presidente de la Comisión, Dr. Rolando Murgas Torrazza, destacó, durante el cierre de la intervención, el acompañamiento y presencia permanente de las familias y el compromiso interinstitucional demostrado a lo largo del proceso.

Por su parte, la fiscal a cargo, Licenciada Geomara Guerra Miranda, dio por concluida la diligencia agradeciendo de manera especial a los equipos especializados de medicina legal, antropología y arqueología, así como al voluntariado de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, "cuyo apoyo contribuyó de forma significativa al desarrollo de los trabajos".

La Comisión dijo que evalúa la continuidad de las exhumaciones durante la estación seca, con el objetivo de alcanzar otras sepulturas previamente identificadas, en función de las condiciones técnicas, climáticas y de las autorizaciones judiciales correspondientes.