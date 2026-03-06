Nacional - 06/3/26 - 08:32 AM

Naturgy continúa plan de mejoras en iluminación pública

El proyecto optimiza la iluminación en calles y espacios públicos

 

Por: Redacción / Critica -

La mejora del alumbrado público en el paseo Enrique Geenzier, en Chitré, fortalece las condiciones de movilidad para conductores y peatones en la provincia de Herrera.

El proyecto optimiza la iluminación en calles y espacios públicos, al tiempo que impulsa la actividad comercial y revitaliza áreas cercanas a museos, parques e iglesias. Naturgy Panamá

 

Marzo 06, 2026
