Naturgy continúa plan de mejoras en iluminación pública

La mejora del alumbrado público en el paseo Enrique Geenzier, en Chitré, fortalece las condiciones de movilidad para conductores y peatones en la provincia de Herrera.

El proyecto optimiza la iluminación en calles y espacios públicos, al tiempo que impulsa la actividad comercial y revitaliza áreas cercanas a museos, parques e iglesias. Naturgy Panamá