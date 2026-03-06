MICI presentó ante el CONEP avances en comercio, industria e inversión

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentó ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) los principales avances impulsados por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) durante 2025 y las prioridades que marcarán la agenda del comercio y la industria hacia 2026.

En la reunión, Moltó destacó que las exportaciones totales (incluyendo regímenes especiales) alcanzaron 1,292.6 millones de dólares en diciembre de 2025, con un crecimiento de 3.7 % respecto a 2024, consolidando una tendencia positiva en el comercio exterior del país.

Además, resaltó los avances en la atracción de inversión vinculada a los regímenes administrados por el MICI. La entidad destacó que solo en zonas francas, la actividad alcanzó B/.203.2 millones y generó más de 1,000 empleos durante 2025.

En materia industrial, informó que se otorgaron 20 nuevos certificados de fomento industrial, que representaron aproximadamente B/.17.5 millones en inversión.

Por otro lado, el ministro también compartió avances en el relanzamiento del sello Hecho en Panamá, cuyo proceso incluyó un concurso nacional que recibió más de 1,300 propuestas para la nueva identidad del programa, iniciativa orientada a fortalecer el reconocimiento de los productos elaborados en el país.

“Creemos en el diálogo abierto y en el seguimiento cercano de los temas que impulsan el desarrollo productivo nacional”, manifestó Moltó.

En tanto, el presidente del CONEP, Gabriel Diez, destacó la importancia de coordinar acciones entre todos los actores involucrados en el desarrollo económico del país.

“Las leyes y políticas públicas alcanzan mayor impacto cuando se construyen en conjunto entre la Asamblea, los ministerios y los actores del sector productivo”, explicó.

La presentación se realizó en el marco de la reunión de Junta Directiva del CONEP, organización que agrupa 29 gremios empresariales de distintos sectores del país.