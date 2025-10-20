Naturgy finaliza infraestructura eléctrica en Santa Rita, La Chorrera

Luego de años de espera, Santa Rita, en el distrito de La Chorrera, está cerca de ver concretado un avance significativo en su desarrollo gracias a la empresa Naturgy.

La compañía energética ha concluido la instalación de postes y líneas eléctricas correspondientes a un proyecto de electrificación rural que llevará energía a cientos de habitantes que antes no contaban con este recurso básico.

La próxima etapa será la puesta en servicio, que permitirá brindar energía inmediata a toda la población beneficiada.

Este acceso eléctrico marca un antes y un después, ya que fortalecerá la educación en las escuelas, facilitará la atención en centros de salud y abrirá nuevas opciones para el comercio local, generando impacto positivo y sostenible.