Nacional - 20/10/25 - 08:03 AM

Naturgy finaliza infraestructura eléctrica en Santa Rita, La Chorrera

La próxima etapa será la puesta en servicio, que permitirá brindar energía inmediata a toda la población beneficiada.

 

Por: Redacción / Crítica -

Luego de años de espera, Santa Rita, en el distrito de La Chorrera, está cerca de ver concretado un avance significativo en su desarrollo gracias a la empresa Naturgy.

La compañía energética ha concluido la instalación de postes y líneas eléctricas correspondientes a un proyecto de electrificación rural que llevará energía a cientos de habitantes que antes no contaban con este recurso básico.

La próxima etapa será la puesta en servicio, que permitirá brindar energía inmediata a toda la población beneficiada. 

Este acceso eléctrico marca un antes y un después, ya que fortalecerá la educación en las escuelas, facilitará la atención en centros de salud y abrirá nuevas opciones para el comercio local, generando impacto positivo y sostenible.

