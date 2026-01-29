Nacional - 29/1/26 - 12:00 AM

Navarro: Futuro de la mina se conocerá en junio

El Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó este miércoles que la auditoría integral de la mina de cobre sigue su curso y culminará en abril.

"Una vez termine en abril este audito, tendremos información veraz de todo lo que ocurrió en la mina", manifestó Navarro ayer a los medios de comunicación en la inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

El ministro reiteró que la auditoría está a cargo de la empresa de calidad internacional SGS Panamá Control Services Inc, que ya ha entregado dos informes preliminares, que fueron colgados en la web del Ministerio de Ambiente.

Además, señaló que esta auditoría permite al Gobierno del presidente José Raúl Mulino enfrentar “este problema heredado” y anunciar a mediados de año si se retoma la actividad o no.

“Si el audito termina en abril, yo me referiría a lo que ha dicho el presidente Mulino en su discurso del 2 de enero; para junio de este año ya estaremos con la información en mano, preparados para tomar una decisión”, expresó el ministro de Ambiente.

Mulino ha dicho que la auditoría está en manos de expertos, con un enfoque técnico y ambiental.

Por otro lado, Navarro aseguró que “todo lo que se haga se tiene que hacer con una férrea supervisión ambiental y bajo mucho rigor técnico”.

El proceso de auditoría está centrado "en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación de la mina", abarcando "lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el propósito de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura", dijo en su momento el Ministerio de Ambiente.

La mina quedó inhabilitada luego de que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023 por la Corte Suprema, lo que supuso la pérdida de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos.

