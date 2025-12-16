IFARHU dsembolsa $83 millones en becas educativas

Panamá, A partir de este 15 de diciembre, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARU) comenzó el desembolso de becas educativas y pagos pendientes del programa Pase U, beneficiando a más de 80,000 jóvenes a nivel nacional con un monto total aproximado de 83 millones de dólares.

Carlos Godoy, director general del IFARU, explicó que los estudiantes deben presentar su boletín final de 2024 y la matrícula de 2025 para acceder a los fondos, mientras que quienes no retiraron el primer pago deberán presentar los boletines del primer y segundo trimestre de 2025.

El funcionario detalló que los pagos se están habilitando de manera gradual en todas las sedes del instituto, con excepción de algunas provincias como Darién y Soná, que se incorporarán próximamente al calendario nacional. “Nuestro objetivo es evitar aglomeraciones y garantizar que todos los jóvenes puedan recibir sus fondos de forma segura y ordenada”, señaló Godoy.

Estos recursos permiten a las familias panameñas cubrir gastos educativos esenciales, como libros, útiles y matrículas, asegurando que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin contratiempos durante la temporada escolar.

Además, el IFARU coordina con el Ministerio de Educación el último pago del Pase U 2025, que se espera iniciar a mediados de enero para más de 60,000 jóvenes adicionales, una vez se validen las calificaciones finales del período escolar.

La institución enfatizó que todos los pagos se realizan de manera transparente y con seguimiento estricto, como parte del compromiso de garantizar que los recursos lleguen a los estudiantes que más lo necesitan.