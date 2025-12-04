Niña con leucemia recibirá vivienda digna para continuar su tratamiento

Una familia de la comunidad de El Caimito, en el distrito de La Mesa, vive momentos de esperanza en medio de la angustia que enfrenta por la salud de la pequeña Zoé, una niña de tres años diagnosticada con leucemia.

Debido a la delicada condición de la menor, los especialistas han recomendado que, para continuar con su tratamiento y cuidados médicos, debe contar con una vivienda digna y una habitación especial que garantice condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

La salida de Zoé del hospital depende estrictamente de que la familia disponga de esta vivienda, ya que la actual estructura donde residen no cumple con los requisitos mínimos para resguardar la salud de la niña.

Ante esta situación, los padres acudieron al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) regional de Veraguas en busca de ayuda. La respuesta fue inmediata. Un equipo de funcionarios se trasladó al lugar y puso en marcha la construcción de una nueva vivienda, que ya se encuentra en etapa de fundación.

Zoila Barría, madre de la menor, no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia por parte del personal del MIVIOT, quienes le informaron que, si el ritmo de trabajo se mantiene, la vivienda podría estar lista antes de Navidad. Esto permitirá que ella y su hija finalmente puedan salir del hospital y continuar juntas el proceso de recuperación.

Juan Andrés Hidalgo, director regional del MIVIOT, explicó que la institución mantiene su compromiso de atender a las familias que realmente necesitan una solución habitacional. Añadió que, a diferencia de administraciones anteriores, los proyectos se están destinando a quienes enfrentan situaciones críticas y requieren del apoyo del Estado para mejorar sus condiciones de vida.

La familia de Zoé espera ahora con fe y paciencia la culminación de su nueva vivienda, considerada el paso esencial para garantizar la salud infantil y bienestar de la pequeña en esta difícil etapa.