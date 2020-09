"Nito": no hay margen para mediocres

El mandatario Laurentino Cortizo dijo ayer en medio de una gira en Veraguas, que "no hay margen para los mediocres" y volvió a advertir que no gobernará con presiones.

"Aquí no hay margen para los mediocres. Vamos a estar supervisando todas las obras para que las cosas se hagan bien. Aquí no hay margen para reemplazar material, si el contrato que ustedes firmaron especifica un material de una calidad, ese es el que nosotros queremos, no nada inferior, puede ser superior", manifestó Cortizo al declarar el inicio de la construcción de la carretera Atalaya-Mariato-Quebro-Las Flores.

El gobernante sostuvo que "no hay margen para nada bajo la mesa, aquí todo es por arriba de la mesa y haciendo lo correcto para eso estamos en gobierno, y el que no entiende ya sabe... que el presidente de la República no anuncia golpe".

Mientras agradecía a los productores agropecuarios de todo el país, por su presencia y compromiso permanente, Cortizo dijo "lo que hemos estado viviendo por seis meses, han sido tempestades, una catástrofe y una lucha monumental".

"El proceso en estos seis meses no ha sido fácil para mí, como presidente de este país, porque después de consultar a muchas personas, las decisiones y las presiones diarias no han sido fáciles", indicó el mandatario.

Cortizo explicó que por eso se ha ido avanzando paso a paso, con cautela y prudencia, "y así vamos a seguir, con la ayuda de los panameños, porque no queremos volver a una cuarentena absoluta, como está pasando en otros países".

El jefe del Ejecutivo Cortizo un llamado a seguir atendiendo las medidas de bioseguridad porque el coronavirus es traicionero.

Durante la gira, el Presidente anunció que el Programa Panamá Solidario se mantendrá después del mes de diciembre, comprando la producción de calidad a los productores nacionales, para llevar alimentos a la población afectada por la crisis de la pandemia de COVID-19.

En Santiago, el Gobierno Nacional entregó títulos de propiedad otorgados por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI); capital semilla de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) a microempresarios del sector.