"Nito" regresa hoy

El presidente Laurentino Cortizo debe regresar esta tarde a Panamá tras someterse a una evaluación en Houston, tras ser diagnosticado con el "síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio".

Cortizo viajó el domingo y antes dijo tener la fe en Dios, que llegará al final de su mandato, porque no hay adversidad que un panameño no pueda superar.

Durante toda la semana estuvo alejado de las redes sociales, salvo ayer que posteó un tuit lamentando el fallecimiento del ex Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, "de destacada trayectoria política y personal, a quien conocí durante mi visita a este país. Mi solidaridad con su familia, y con el pueblo y Gobierno de Japón".

No se descarta que el gobernante anuncie cambios en su gobierno ante el desgaste que sufren algunos ministros.

