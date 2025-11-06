Nacional - 06/11/25 - 07:57 PM

¡A no dormirse! Placas y calcomanías de noviembre listas en Panamá

La Tesorería Municipal recordó que el pago se puede hacer en línea, desde la comodidad de tu casa, o presencial.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Alcaldía de Panamá está moviendo todo con orden y puntualidad: las placas y calcomanías del mes de noviembre de 2025 ya están listas para que los dueños de vehículos pasen por ellas. Pero ojo, que no es solo llegar y llevarse la suya: hay que cumplir con los requisitos.

Para retirar tu placa o calcomanía, debes tener tu Paz y Salvo Municipal, haber pagado el Impuesto Anual de Circulación y tener el Revisado Vehicular vigente. Nada de excusas, mi gente.

La Tesorería Municipal recordó que el pago se puede hacer en línea, desde la comodidad de tu casa, o presencial en agencias distribuidas en puntos como Crystal Plaza en Juan Díaz, Mega Mall en la 24 de Diciembre, Condesa de Gales en Las Cumbres, y la sede del Hatillo en el centro de la ciudad.

Cumplir a tiempo no es solo por orden: evita multas que pueden ir desde B/.52.60 para sedanes hasta B/.54.20 para vehículos de doble tracción. Además, la ATTT no perdona y pone multas extra si te ven circulando con placas o calcomanías vencidas.

Los que quieran ir a retirar su documentación pueden hacerlo en el Centro de Entrega del Parque Francisco Arias Paredes, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

También se puede chequear si tu placa está lista en la plataforma oficial: https://municipio-pma.tustributos.com/Public/PlateStatusForDelivery

Así que ya sabes, mi gente, no dejes para último momento lo que puedes hacer hoy. Mantén tus papeles al día y evita problemas con la ley y el bolsillo.

 

