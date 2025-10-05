No es el monto del presupuesto, es que la plata sea bien gastada

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Alberto Arias,, advierte que el verdadero desafío del Presupuesto 2026 no es el monto, sino transformar los recursos en resultados concretos para la ciudadanía.

“No basta con anunciar B/.34,901 millones, con un aumento de B/.4,181 millones respecto a 2025. Lo que importa es que cada dólar se vea reflejado en mejoras reales en salud, vivienda, agua potable, seguridad y obras públicas”, señaló Arias en la columna semanal de la Cciap

El líder gremial destacó la importancia de la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. “Que la Asamblea devuelva el proyecto al MEF con recomendaciones es positivo, porque permite ajustar las prioridades sin aumentar el gasto total, pero necesitamos planes claros y metas visibles”, agregó.

Arias también enfatizó los retos estructurales: “La rigidez del gasto y los proyectos inconclusos limitan la capacidad del país para atender nuevas necesidades. Cada solicitud debe estar respaldada con cronogramas, indicadores y resultados medibles”.

Para él, el presupuesto no es solo un número, sino una herramienta de política pública que debe convertirse en bienestar tangible para la población. “Un presupuesto responsable y colaborativo es la mejor manera de recuperar la confianza y asegurar un desarrollo sostenible”, concluyó.