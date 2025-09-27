Nacional - 27/9/25 - 10:56 AM

¡No habrá agua! Trabajos afectan suministro en Bugaba y Macaracas

Las comunidades de San Francisco y San Andrés no contarán con el suministro de agua potable.

 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAAN) informa que mañana domingo se llevarán a cabo trabajos de limpieza en la planta potabilizadora de San Francisco, ubicada en Bugaba. Por tal motivo, las operaciones se suspenderán desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 
 

Durante este tiempo, las comunidades de San Francisco y San Andrés no contarán con el suministro de agua potable.

Asimismo, el próximo lunes 29 de septiembre, se realizarán trabajos de adecuación en uno de los tanques de almacenamiento de la planta potabilizadora de Macaracas, en la provincia de Los Santos. Las operaciones en esta planta estarán suspendidas desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Estas labores consisten en liberar una obstrucción y adecuar una nueva salida del tanque. 

Durante este período, se verá afectado el suministro de agua para toda la comunidad desde Macaracas hasta Leales.
 

