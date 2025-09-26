Nacional - 26/9/25 - 12:00 AM

No hubo nuevas renuncias en el CEN del PRD

Por: Redacción Crítica -

Finalizado el plazo establecido en el calendario electoral del PRD, no se presentaron nuevas renuncias de miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este colectivo político, que llevará a cabo elecciones internas el próximo 23 de noviembre para elegir los cargos que se encuentran vacantes.

La última fecha para que se presentara la renuncia de cualquier miembro del CEN había sido dispuesta el 24 de septiembre del presente año. Entre los políticos que se mantienen en sus cargos dentro del CEN se encuentran Benicio Robinson (presidente), Carlos Pérez Herrera (segundo subsecretario), Raúl Pineda (tercer subsecretario), Ricardo Torres (cuarto subsecretario) y Julio Mendoza (quinto subsecretario).

Por su parte, los cargos sometidos a elección serán los de primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario, los cuales completarán el CEN transitorio para el período 2022-2027.

Con anterioridad a estos cargos habían renunciado Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo Zurdo y Rogelio Paredes.

En las elecciones internas del PRD podrán votar los miembros del Directorio Nacional (principales o suplentes), de acuerdo con el padrón emitido por el Tribunal Electoral y que estén debidamente acreditados.

La campaña electoral para elegir a los nuevos miembros del CEN transitorio iniciará el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 20 de noviembre, mientras que el periodo de veda se estableció del 21 de noviembre a las 12:00 a.m. al 23 de noviembre, que será el día de las elecciones.

