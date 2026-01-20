¡No! Mulino responde a temores de que Trump vuelva a pensar en el Canal

El presidente José Raúl Mulino salió al paso de los rumores sobre posibles planes de Donald Trump relacionados con el Canal de Panamá.

“Panamá no está en venta ni en discusión, eso queda claro”, dijo Mulino frente a empresarios y mandatarios en Davos, Suiza.

Los temores habían surgido tras comentarios del expresidente estadounidense sobre la importancia estratégica del canal, pero Mulino fue directo: la soberanía del país está blindada.

Durante su intervención, el mandatario también destacó que Panamá seguirá siendo un puente regional clave, y que la inversión extranjera se recibe bajo reglas claras, sin comprometer la independencia del canal.

El mensaje fue un toque de alerta para los mercados y para quienes especulaban con que Trump pudiera “revisar” proyectos estratégicos en Centroamérica.