No se ha vacunado contra la Covid-19 o le falta la segunda dosis; aquí le decimos a dónde acudir

Panamá- Si usted es uno de esos tantos panameños, que por diversas razones, aún no se ha vacunado contra la Covid-19, no se preocupe, porque aún puede hacerlo, pues los centros y puestos fijos para la inoculación están funcionando de 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Es por ello que este viernes el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud (Minsa), volvió a hacerle el llamado a la población que aún no se ha vacunado, para que acudan a hacerlo.

Según detallaron la Operación PanavaC-19 mantiene activos puestos de vacunación en los circuitos 8-1 (Arraiján), 8-10 (Panamá Este) y 12-2 (Comarca Ngäbe-Buglé) y puestos fijos en el resto del país.

En Panamá Centro y San Miguelito los centros de vacunación con dosis de Pfizer y AstraZeneca se ubican en el estadio Rommel Fernández; en los centros comerciales Metromall, Plaza Villa Lucre, Los Andes Mall, Sótano 1, Torre Azul, Dorado Mall, Alrbook Mall, Alta Plaza Mall.

En Panamá Este, que comprende el circuito 8-10, están en las escuelas Padre Francisco Guardia Jaén, Bilingüe Cirilo J. Martínez, Países Bajos de Holanda, escuela La Mesa y el centro comercial Megamall.

En Panamá Oeste, en el circuito 8-1 los centros de vacunación se ubican en el comercial Westland Mall, la escuela Stella Sierra, CEGB Bilingüe de Nuevo Chorrillo, CEBG Nuevo Arraiján, CEBG Bilingüe Nuevo Emperador y escuela Veracruz.

Mientras que en Veraguas están en Santiago Mall; en Herrera en Paseo Central en Chitré; Plaza La Villa en Los Santos; Cuatro Altos Mall en Colón; en Chiriquí: Feria de David, Parque Miguel de Cervantes Saavedra y Plaza Terronal; en Darién Hospital Santa Fe y en Guna Yala el Hospital Ailigandí.