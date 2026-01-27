Nacional - 27/1/26 - 12:00 AM

Noboa y Petro estarán en el foro económico en Panamá

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa, coincidirán este miércoles en Panamá en el foro económico organizado por CAF y el Gobierno de Panamá, bautizado como el 'Davos latinoamericano', lo que genera expectativas en el contexto de la crisis bilateral que viven a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria.

Este lunes, el banco de desarrollo de América Latina CAF anunció la incorporación de Petro al evento inaugural de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se desarrollará el miércoles y jueves centrado en el tema de cómo posicionar a la región en el escenario global.

A esta cita ya habían confirmado su asistencia Noboa y sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

