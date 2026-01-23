Nacional - 23/1/26 - 02:32 PM

Nombre de Dios impulsa turismo sostenible y destaca patrimonio en Costa Arriba

Autoridades impulsan proyecto turístico sostenible para dinamizar la economía y resaltar el patrimonio cultural de Nombre de Dios.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Un recorrido en el corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba, reunió a autoridades nacionales y locales como parte del proyecto turístico “Una Perla Escondida en el Caribe”

La iniciativa busca impulsar el turismo sostenible y fortalecer la economía local de esta histórica comunidad costera.

Durante la jornada participó Roxana Méndez, directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, acompañando a autoridades locales y representantes comunitarios en la evaluación de los principales atractivos naturales, culturales e históricos de la zona.

También se revisaron los espacios que serán incluidos en el proyecto.

El proyecto pretende posicionar a Nombre de Dios como un destino turístico emergente, resaltando su riqueza natural, sus playas, su patrimonio cultural y la identidad de sus habitantes. 

Se planifica la creación de rutas turísticas, el fortalecimiento del emprendimiento local, capacitación comunitaria y mejoras progresivas en la infraestructura vinculada al turismo.

Te puede interesar

El privilegio de envejecer

El privilegio de envejecer

 Enero 23, 2026
Orillac: Auge del turismo dinamiza economía del país

Orillac: Auge del turismo dinamiza economía del país

 Enero 23, 2026
“Secuestrados, aislados del mundo”, dijo panameño liberado en Venezuela

“Secuestrados, aislados del mundo”, dijo panameño liberado en Venezuela

 Enero 23, 2026
Hernández califica medida de tope de refrendo a San Miguelito como 'exagerada'

Hernández califica medida de tope de refrendo a San Miguelito como 'exagerada'

 Enero 23, 2026
Alcaldesa de Arraiján pide consulta pública sobre el mirador del Puente

Alcaldesa de Arraiján pide consulta pública sobre el mirador del Puente

 Enero 23, 2026

La ejecución se desarrollará por etapas, comenzando con un diagnóstico del territorio y planificación estratégica, seguido de acciones de promoción, adecuación de espacios y coordinación con instituciones públicas y privadas, garantizando un enfoque participativo y sostenible.

Las autoridades destacaron que “Una Perla Escondida en el Caribe” representa una oportunidad para generar empleo, dinamizar la economía local y preservar los recursos naturales y culturales de Nombre de Dios, consolidándolo como un punto de interés dentro del Caribe colonense.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua

Tragedia en Chilibre: Bebé de 9 meses muere ahogada en un tanque de agua
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja

Casi la mata a golpes: Detenido por agredir salvajemente a su pareja
Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso

Joven con antecedentes es asesinado a balazos en El Progreso
Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero

Hijo desnaturalizado: Golpea y amenaza a sus padres por no darle dinero