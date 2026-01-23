Nombre de Dios impulsa turismo sostenible y destaca patrimonio en Costa Arriba

Un recorrido en el corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba, reunió a autoridades nacionales y locales como parte del proyecto turístico “Una Perla Escondida en el Caribe”.

La iniciativa busca impulsar el turismo sostenible y fortalecer la economía local de esta histórica comunidad costera.

Durante la jornada participó Roxana Méndez, directora general de la Autoridad Nacional de Descentralización, acompañando a autoridades locales y representantes comunitarios en la evaluación de los principales atractivos naturales, culturales e históricos de la zona.

También se revisaron los espacios que serán incluidos en el proyecto.

El proyecto pretende posicionar a Nombre de Dios como un destino turístico emergente, resaltando su riqueza natural, sus playas, su patrimonio cultural y la identidad de sus habitantes.

Se planifica la creación de rutas turísticas, el fortalecimiento del emprendimiento local, capacitación comunitaria y mejoras progresivas en la infraestructura vinculada al turismo.

La ejecución se desarrollará por etapas, comenzando con un diagnóstico del territorio y planificación estratégica, seguido de acciones de promoción, adecuación de espacios y coordinación con instituciones públicas y privadas, garantizando un enfoque participativo y sostenible.

Las autoridades destacaron que “Una Perla Escondida en el Caribe” representa una oportunidad para generar empleo, dinamizar la economía local y preservar los recursos naturales y culturales de Nombre de Dios, consolidándolo como un punto de interés dentro del Caribe colonense.