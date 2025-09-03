“Nos dejaron en el limbo”: Policías jubilados reclaman pagos

Decenas de unidades jubiladas de la Policía Nacional se concentraron este miércoles en la ciudad de Santiago para exigir al Gobierno Nacional el pago de prestaciones pendientes, entre ellas la prima de antigüedad y los ascensos, que aseguran les corresponden por ley pero han sido suspendidos desde hace varios años.

Santiago Santos, vocero y representante legal del grupo, indicó que la protesta no solo incluye a policías jubilados, sino también a exagentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Servicio de Protección Institucional (SPI), Migración y otras entidades de seguridad del Estado.

Como parte de sus acciones, los jubilados anunciaron una marcha pacífica que culminará en la Gobernación de Veraguas, donde entregarán un documento formal con sus demandas.

“Estamos hablando de más de 10 mil jubilados que han quedado en el limbo, con un compromiso de pago que supera los 80 millones de dólares y que hasta la fecha no se ha cumplido”, señaló Juan Poveda, otro de los voceros.

Delegaciones de todas las provincias participaron en la concentración, manifestando su compromiso de mantener la lucha hasta que se reconozcan sus derechos. Denunciaron que el incumplimiento del Estado afecta directamente a quienes dedicaron su vida a la seguridad y el orden público.

Los exuniformados advirtieron que, si no reciben una respuesta clara en el corto plazo, intensificarán sus medidas con nuevas movilizaciones a nivel nacional.

