Nueva escuela para cubrir déficit en Panamá Oeste

El Ministerio de Educación (Meduca) invertirá 24.2 millones de dólares en la construcción de un nuevo centro de educación integral en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, con capacidad para albergar a 2 mil 500 estudiantes.

Según las proyecciones de la empresa Cimenta Construcción, a cargo del proyecto, la obra deberá estar terminada y entregada en abril de 2027.

Para el año 2024, según datos del Meduca, en la provincia de Panamá Oeste se requería construir siete nuevas escuelas para cubrir el déficit de aulas de clase y centros escolares.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, solicitó a la empresa constructora celeridad en el proyecto y el uso de materiales de calidad.

Este centro de educación integral se construirá en el corregimiento de Puerto Caimito y llevará el nombre “Puerto del Mar”.

De acuerdo con la entidad, para el 15 de diciembre se tiene programado iniciar los trabajos de construcción de otro colegio en el corregimiento de El Arado y en trámite está otro centro educativo en La Chorrera.

Molinar dijo que se ha solicitado a las empresas constructoras el uso de materiales de calidad con la advertencia de que el Meduca será exigente en este tema.

Añadió que los terrenos que se han logrado conseguir para la construcción de escuelas han sido por donación de particulares y empresas.

El contrato con la institución señala que la empresa Cimenta Construcción deberá entregar la obra en abril de 2027, pero directivos de la firma indicaron que intentará reducir el tiempo de espera y entregar una obra de calidad.

El nuevo centro escolar contará con 76 aulas, laboratorios especializados, edificio administrativo, gimnasio polideportivo, áreas deportivas exteriores y sistemas de seguridad.