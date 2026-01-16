Nuevas sedes del IPHE fortalecerán la educación especial

La falta de infraestructura adecuada continúa siendo uno de los principales desafíos en la atención integral de las personas con discapacidad en Panamá. Frente a esta realidad, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) anunció el fortalecimiento de sus instalaciones a nivel nacional, comenzando con la construcción de un nuevo módulo en Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La nueva sede permitirá atender a una población numerosa que actualmente debe trasladarse hasta La Chorrera, donde opera la única filial del IPHE en la provincia. En este centro se ofrecerán servicios de educación especial, estimulación temprana, consejería, rehabilitación biomotriz y apoyo terapéutico, entre otros.

La directora general del IPHE, Karelia Sánchez, explicó que el objetivo es acercar la institución a las comunidades, reducir las barreras de acceso y mejorar la calidad de atención a personas con discapacidad.

Como parte del plan de modernización, la entidad también equipará el Gimnasio José “Porky” Ruiz y adecuará aulas en más de 400 centros educativos donde el IPHE tiene presencia, incorporando tecnologías y metodologías acordes con las exigencias del siglo XXI.

Sánchez reiteró que la meta institucional para 2026 es transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo la formación docente, la investigación educativa y la capacitación técnica, con miras a lograr una inserción laboral efectiva de los estudiantes.

“Si fortalecemos esta línea, tendremos docentes mejor preparados para atender las necesidades específicas de los estudiantes que buscan apoyo en el IPHE”, afirmó la funcionaria en entrevista con Panamá América.

Desde su ingreso a la institución, las personas con discapacidad reciben atención de un equipo multidisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas del lenguaje y especialistas en rehabilitación física, quienes adaptan los servicios a cada caso.

Una vez culminan sus estudios escolares, los estudiantes acceden a capacitaciones técnicas intermedias, como gastronomía y hotelería, y posteriormente participan en programas de pasantías laborales, facilitando su integración social y demostrando sus capacidades en el entorno empresarial.

“La discapacidad no es una limitante para aprender, integrarse a la sociedad o incorporarse al mercado laboral”, subrayó Sánchez.

📊 Estadísticas sobre discapacidad en Panamá

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), publicada en noviembre pasado, uno de cada seis panameños vive con algún tipo de discapacidad, lo que representa más de 781 mil personas.

Las áreas con mayor incidencia son la Comarca Ngäbe-Buglé, Herrera, Guna Yala, Panamá Oeste, Coclé, Panamá y Colón. El estudio también revela que muchos diagnósticos se realizan de forma tardía y que a partir de los 50 años aumentan las probabilidades de desarrollar alguna condición.