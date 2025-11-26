Nacional - 26/11/25 - 08:53 AM

Nuevo hospital Manuel Amador Guerrero abrirá sus puertas el 5 de diciembre

El hospital ofrecerá atención en 14 especialidades y 25 subespecialidades, incluyendo cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología.

 

Por: Redacción / Web -

El moderno Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en la provincia de Colón, abrirá sus puertas al público el próximo 5 de diciembre, una vez se finalicen los trámites administrativos y los permisos técnicos necesarios para su operación.

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, explicó que el inicio de operaciones del hospital había sido retrasado debido a la necesidad de obtener permisos específicos, como los relacionados con equipos de radiología, la habilitación de la farmacia y otros procedimientos clave para garantizar su funcionamiento adecuado.

Abrir un hospital implica cumplir con numerosos trámites administrativos. Existen equipos que emiten radiación y deben contar con los permisos correspondientes; también hay aspectos relacionados con la farmacia y procedimientos internos que deben estar listos para que el centro opere adecuadamente”, señaló Mon Vásquez.

El hospital, considerado una de las obras de salud más modernas de la región, contará con tecnología de última generación y está diseñado para atender tanto a asegurados como no asegurados de manera eficiente. 

La infraestructura se compone de siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, lo que permitirá optimizar los flujos de atención y garantizar la comodidad de los pacientes.

Características principales del hospital:

Te puede interesar

¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

¡La Navidad llega a Panamá! Encendido simultáneo de Luces este domingo

 Noviembre 26, 2025
Nuevo hospital Manuel Amador Guerrero abrirá sus puertas el 5 de diciembre

Nuevo hospital Manuel Amador Guerrero abrirá sus puertas el 5 de diciembre

 Noviembre 26, 2025
Panamá en alerta por lluvias intensas y tormentas hasta el viernes

Panamá en alerta por lluvias intensas y tormentas hasta el viernes

 Noviembre 26, 2025
Panamá pega duro en Abu Dhabi y cierra Mundial de Jiu-Jitsu con nivel y respeto

Panamá pega duro en Abu Dhabi y cierra Mundial de Jiu-Jitsu con nivel y respeto

 Noviembre 26, 2025
Entra en vigor la ley que hace público en Panamá el listado oficial de agresores sexuales

Entra en vigor la ley que hace público en Panamá el listado oficial de agresores sexuales

 Noviembre 26, 2025

* Más de 470 camas hospitalarias.
* 13 quirófanos para cirugía general y especialidades.
* 87 consultorios médicos.
* 4 salas de expulsión para atención obstétrica.
* 492 estacionamientos amplios.

El hospital ofrecerá atención en 14 especialidades y 25 subespecialidades, incluyendo cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología.


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí