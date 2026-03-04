Nuevo jefe promete mano dura en San Miguelito

Con paso firme y mensaje claro llegó el nuevo jefe de la onceava zona policial de San Miguelito, el subcomisionado Javier Batista, quien aseguró que su mayor reto será frenar la ola de homicidios que golpea al distrito, muchos de ellos vinculados a pandillas y grupos delictivos que operan en distintos sectores.

El oficial destacó que ya cuentan con más recursos y mayor pie de fuerza asignados por el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para enfrentar la criminalidad de frente.

Durante una reunión con el Consejo Municipal de San Miguelito, Batista explicó que su estrategia incluye más rondas a pie, patrullajes constantes, puntos de control, retenes y presencia reforzada en las comunidades más peligrosas.

Además, anunció trabajo conjunto con líderes comunitarios y grupos organizados de vigilancia. “La mayoría de los residentes son personas de bien, pero quien insista en violar la ley debe tener claro que la Policía se hará respetar y hará respetar las normas vigentes del país", advirtió.

Por su parte, Juan Barsallo, presidente del Concejo Municipal de San Miguelito, aseguró que las juntas comunales respaldarán el plan y pidieron mayor vigilancia en escuelas, centros de salud y áreas deportivas, apostando a que la comunidad vea a la Policía como aliada y no como enemiga.

Señaló que todas las juntas comunales del distrito están dispuestas a trabajar de la mano y apoyar la labor del Comisionado Batista y la Policía Nacional, especialmente en el trabajo de prevención de delitos, debido a que los representantes trabajan muy de cerca con la comunidad y los grupos más vulnerables.

Destacó que comprenden que la estrategia de la Policía Nacional es cambiante y la misma depende de muchas variables, porque dentro de San Miguelito hay corregimientos y barrios que son más peligrosos que otros, por lo que hay que darle la oportunidad al comisionado Batista que aplique su plan de trabajo.

"Igualmente, le pedimos que se tenga mayor presencia policial en el área de las escuelas, centros de salud, zonas deportivas y se apoye a los Vecinos Vigilantes, pero, sobre todo, que exista una comunicación expedita con las autoridades locales y que la comunidad perciba a la Policía como un amigo, no como un ente represor", destacó Barsallo.