Obligatorio rendir cuentas cada mes, ordena la Contraloría

“Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, afirmó el contralor.

 

La Contraloría General de la República, mediante la circular N.° 43, ordenó a todas las entidades públicas cumplir rigurosamente con la entrega mensual de informes de rendición de cuentas, dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

El contralor general, Anel Flores, instruyó a las Direcciones de Auditoría Interna a verificar de forma estricta estos informes, en cumplimiento de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984. Esta obligación recae directamente en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian o autorizan el uso de recursos públicos.

La circular fue dirigida a altos funcionarios de los tres órganos del Estado, rectores de universidades oficiales, directores de instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y cualquier persona que maneje fondos públicos.

 

