¡Octubre a toda máquina en el Autódromo Panamá!

Sajalices, Capira. — ¡Prepárese para sentir el rugir de los motores! El Autódromo Panamá se enciende este mes de octubre con dos fechas que prometen pura adrenalina, velocidad y competencia para los fanáticos del deporte motor.

La emoción arranca el domingo 12 de octubre con la jornada de Motovelocidad & Street Legal, un evento que mezcla la alta competencia en dos ruedas con las famosas carreras de aceleración, donde los amantes de los fierros podrán poner a prueba sus máquinas en un ambiente seguro y profesional.

Pero el plato fuerte llega el domingo 26 de octubre con la esperada Carrera Internacional “Aquí se Define Todo”, donde pilotos de toda la región se medirán en la pista para decidir quién se lleva el título de campeón del año. Se esperan duelos al límite, adrenalina sin freno y un ambiente festivo lleno de sorpresas.

El Autódromo Panamá, que reunió a más de 10 mil fanáticos en el reciente Drag War nocturno, sigue consolidándose como el epicentro del deporte motor en Centroamérica, impulsando además el turismo deportivo y moviendo la economía local.

Ambos eventos inician a las 8:00 a.m. y prometen un espectáculo de principio a fin. Si quiere vivir la experiencia de la velocidad al máximo, asegure sus boletos con anticipación en las plataformas oficiales del autódromo.