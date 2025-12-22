OER beneficiará a 1,000 familias con paneles solares

Reducir las brechas de electrificación en el país no se trata únicamente de llevar energía eléctrica a los hogares, sino de idear un plan para mejorar sus condiciones de vida porque muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar el costo de este servicio. Por ello, la Oficina de Electrificación Rural (OER) a partir del mes de enero inaugurará el primer sistema de paneles solares en acueductos rurales, cuyo objetivo es reducir el consumo de quienes ya están conectados a la red y, en consecuencia, disminuir la facturación.

El director general de la OER, Antonio Clement, mencionó que la instalación de estos paneles solares en los acueductos interconectados busca que la mayor carga del sistema recaiga sobre ellos para generar un ahorro significativo en las facturas de electricidad.

“Con este tipo de sistema les va a bajar el consumo y posiblemente pueden llegar a tener hasta un crédito que los ayude. Ese dinerito que tenían para pagar ahora les sirve para otra cosa”, dijo a Panamá América.

Detalló que este proyecto beneficiará a más de 300 casas, es decir, 1,000 familias que, aunque ya cuentan con conexión eléctrica, no tienen para pagar el servicio, por lo que sacrifican otras necesidades como la compra de alimentos y medicamentos.

“Por primera vez hemos considerado algunos casos, no todos porque no podemos hacerlo, pero hemos corroborado que realmente no disponen de dinero para comprar alimentos; estas personas son humanos y trataremos de ayudarlos”, afirmó.

El primero de estos paneles se instalará en la provincia de Coclé, cerca de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en la primera mitad del mes de enero, y se replicará en otras provincias del país en beneficio de los más necesitados.

Clement indicó que una de sus prioridades para el próximo año es mejorar las condiciones de vida de los menores de edad; por ello, incluirán en este programa a escuelas que se encuentren en áreas de difícil acceso, facilitando su estudio y desarrollo.