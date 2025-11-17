"Ojos en el cielo": Drones vigilan donde las cámaras no llegan

Mientras más de 500 cámaras de video vigilan desde puntos estratégicos, una nueva herramienta silenciosa surca los cielos en el distrito de San Miguelito para adentrarse donde las lentes fijas no llegan. Se trata de los drones, los cuales se han convertido en un equipo de vanguardia de la Policía Nacional en su lucha por controlar el territorio.

El subcomisionado Walter Stanziola, jefe de la zona de San Miguelito, detalló cómo esta tecnología está cambiando las reglas del juego en el patrullaje de un distrito catalogado como "zona roja".

"También contamos con drones que se empezaron a utilizar este año, los cuales nos ayudan y respaldan a los agentes en las partes ciegas que tiene el distrito, donde no hay cámaras de videovigilancia", afirmó Stanziola, describiendo la táctica para cubrir los vacíos de seguridad.

Estos dispositivos no solo monitorean de forma remota. Su función es dinámica y de apoyo directo a los agentes en tierra. "Estos drones se envían progresivamente a respaldar y acompañar a las unidades durante operativos preventivos o represivos, o simplemente para monitorear lo que está ocurriendo en esas áreas sin cobertura visual, convirtiéndose en un apoyo en las operaciones policiales", explicó el jefe de zona.

La estrategia no se limita a los cielos. Stanziola destacó que la vigilancia aérea se combina con un patrullaje terrestre reforzado, que incluye incursiones en veredas con hasta "5 y 6 unidades policiales con sus respectivas armas largas" para enfrentar a los grupos delictivos que operan en estos sectores de complicado acceso.

Prevención

En el distrito, la batalla contra la delincuencia también se desarrolla de frente y para ello se adelantan varios programas de prevención primaria, entre los que están: Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas (G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés), Educación para Resistir el Abuso de Drogas (D.A.R.E.), Creciendo Junto a Ti, que desarrolla habilidades deportivas, así como una alianza con una academia de artes marciales, entre otros, a través de los cuales se les inculcan valores y principios a los menores para alejarlos de la vida delictiva. Lamentablemente, la cobertura de estos programas es limitada, porque la entidad no tiene la capacidad financiera para poder llevarlos a todos los corregimientos.

A pesar de los avances tecnológicos y operativos, el subcomisionado fue claro al señalar un desafío mayor: la falta de sostenibilidad de los programas sociales, culturales y deportivos que se adelantan en el distrito. "Lastimosamente, [los programas] no son sostenibles... Se va a necesitar más apoyo de instituciones, más apoyo económico, algún respaldo legal", admitió, dejando en claro que la batalla por San Miguelito está lejos de terminar y requiere de un esfuerzo conjunto y continuo.

Otros proyectos que están brindando frutos, incrementando la credibilidad de la policía en las comunidades, son los programas de ‘vecinos vigilantes’, ‘colegios vigilantes’, ‘taxistas vigilantes’ y ‘comercios vigilantes’, entre otros, gracias a los cuales han disminuido los hurtos y robos en el distrito.

Perspectivas

Desde su punto de vista, el mayor desafío que tiene el distrito de San Miguelito es la educación. "Pensamos que educar es solamente enviar al menor a la escuela, pero la educación es inculcar principios y valores positivos que le permitan al menor manejarse en la sociedad de forma pacífica y ese trabajo no solamente lo hace la escuela, ese es un trabajo integral que tiene que ver mucho con lo que se aprende en el hogar".

Debemos respetar la inocencia de los jóvenes y niños, y es por ello por lo que Stanziola considera que "la seguridad es un tema social y por ende necesita la participación activa de la mayor cantidad de actores" posibles”. Actualmente, la entidad trabaja muy de cerca con la alcaldía del distrito, las juntas comunales y el Ministerio Público, entre otras instituciones, pero para el subcomisionado, hace falta la participación de más entidades para ganar la batalla a la delincuencia.

Lo cierto es que existen planes para implementar nuevas estrategias a corto y mediano plazo para enfrentar la evolución de la criminalidad en el distrito de San Miguelito. "Constantemente se están verificando nuestros resultados, nuestros procesos", dijo, aunque no reveló los planes, pero sí aseguró que "ya estamos trabajando en el plan operativo anual para el 2026, que incluye el resultado de todo lo que hemos hecho durante este año, ¿qué cosas no han funcionado?, ¿qué se necesita fortalecer? y los posibles escenarios que vamos a mantener para el otro año?".

Mientras los drones sobrevuelan las áreas invisibles, en las calles la lucha es diaria. Los "ojos en el cielo" son una nueva arma, pero la guerra contra la delincuencia en este distrito sigue librándose también en sus comunidades; es por ello por lo que es de suma importancia "educar correctamente a los menores, porque la educación abre puertas", concluyó.