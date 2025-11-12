Ola de homicidios inquieta al sector empresarial de Panamá

La reciente ola de homicidios en Panamá ha generado gran preocupación, especialmente entre los sectores empresarial y turístico. En este contexto, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Alberto Arias, informó que esta mañana sostuvo una reunión con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, para abordar la creciente violencia en el país.

Aunque las estadísticas muestran una leve disminución en los homicidios en comparación con el año anterior, Arias Strunz subrayó que "un asesinato es demasiado para todos los panameños y debemos involucrarnos". En ese sentido, hizo un llamado a la acción colectiva para enfrentar esta problemática.

El presidente de la Cámara de Comercio también destacó que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades. “Como buenos ciudadanos, debemos alertar a la Policía a tiempo, reportar incidentes y colaborar para que puedan actuar de manera eficaz. De nada sirve notificar un hecho una vez que ya ha ocurrido", enfatizó.

Asimismo, los empresarios resaltaron que las políticas de seguridad deben concebirse como parte de una agenda de Estado, que garantice su sostenibilidad a largo plazo, fundada en principios de desarrollo sostenible, prevención, participación, justicia social y respeto por los derechos humanos.

