Ómicron mala noticia para Panamá, donde el 70% de empleo es presencial

El asesor laboral René Quevedo sostuvo que la variante ómicron del Covid-19, es una mala noticia para una economía de Panamá, donde 70% de sus empleos son presenciales, y se encuentra en un “período de convalecencia”, luego de la catástrofe laboral del 2020, la peor de su historia.

Antes de la pandemia había 873,750 trabajadores asalariados en la empresa privada, de los cuales, 364 mil (42%) perdieron sus empleos en el 2020 y a otros 284 mil (32%) se les suspendió el contrato. Es decir que en el 2020, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos, señaló Quevedo.

Publicidad

En su radiografía laboral, Quevedo señala que en el 2021, el país comenzó a reponerse. El sector privado recuperó 156 mil de los 364 mil empleos perdidos en el 2020. De los 284 mil trabajadores con contratos suspendidos, 30 mil fueron desvinculados y otros 30 mil se mantenían con jornadas reducidas al 31 de diciembre del 2021. Es decir que de 1 de cada 5 trabajadores a los que se les suspendió el contrato, hoy no generan ingresos o tienen ingresos reducidos.

Planilla privada cae 27% y la del gobierno sube 24%

La creación de empleo ha estado en el sector público. En dos años la planilla estatal aumentó en 71,370 funcionarios (+24%) y la empresa privada perdió a 238 mil trabajadores (-27%), incluyendo aquellos desvinculados una vez reactivados sus contratos, mientras que a diciembre 2021 había 477,894 beneficiarios del Vale Digital.

El análisis del asesor laboral señala que la tasa de desempleo a octubre 2021 era de 11.3%, sin embargo, esta cifra no refleja la realidad, pues no contabiliza a los 610,208 beneficiarios que para esa fecha recibieron el del Vale Digital, quienes reciben este apoyo porque perdieron o no encuentran empleo. De hacerlo, el desempleo a octubre 2021 estaría alrededor del 32%.

Generación de empleo fue 42% inferior

Por otro lado, la economía no está generando nuevos empleos. El número de nuevos contratos laborales tramitados por MITRADEL en el 2021 fue 42% inferior al del 2019, año en el que se crearon 52,040 empleos, todos informales. Por otro lado, el porcentaje de trabajadores asalariados privados que hoy trabaja a tiempo parcial pasó de 17% en el 2019 a 28% en el 2021.

René Quevedo advierte que en este escenario de incertidumbre laboral llega el Ómicron, variante altamente contagiosa, pero de síntomas leves, que impactará las mismas actividades económicas que ocasionaron el colapso laboral del 2020. El efecto económico del Ómicron vendrá por dos vías. El primero serán los 10 días de confinamiento en los casos positivos, el cual tendrá un importante efecto sobre la fuerza laboral en las empresas.

El segundo impacto laboral del Ómicron será resultado del temor al contagio, el cual reducirá los niveles de movilidad y circulación de personas, impactando así los niveles de consumo, que en el 2020 cayó en aproximadamente $600 millones mensuales, añadió.

Quevedo recuerda que ya esa movilidad se había visto severamente mermada antes de Ómicron. Según Informes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General, la cantidad de usuarios del Metro y Mi Bus, entre enero y noviembre 2021, fue 46% menor que la registrada en el mismo período del 2019. Esta reducción del tráfico de pasajeros es señal de una importante disminución del empleo y el consumo versus los niveles prepandemia, así como de la fragilidad del proceso de recuperación laboral en el país.

A pesar de todo, para René Quevedo dentro de este preocupante escenario laboral, hay dos noticias esperanzadoras con respecto a Ómicron. Primero, sus síntomas son leves aún en países con bajos niveles de vacunación, como Suráfrica (sólo 24% población vacunada).

En segundo lugar, su ciclo parece ser corto. Usando de referencia de nuevo a Sudáfrica, país con 59 millones de habitantes, los primeros casos fueron detectados alrededor del 16 de noviembre 2021, alcanzaron su pico de 37,875 casos el 12 de diciembre 2021 y el 15 de enero 2022 se contabilizaron 4,590 nuevos casos (88% de reducción en poco más de un mes).

Panamá tiene 80% de su población vacunada. En consecuencia y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el país debería ver un patrón por lo menos similar al de Sudáfrica, de tal manera que hacia marzo 2022 pudiéramos estar viendo una cierta estabilidad en los casos, que a su vez permita retomar el proceso de recuperación de los empleos perdidos y hacer de la generación de nuevas plazas la primera prioridad en el país, estima Quevedo, quien concluye con una frase para meditar: ¡el “enemigo” no es el virus, es el hambre!