Oncológico suena las alarmas por recorte en presupuesto



El director del Instituto Oncológico Nacional (ION), Julio Santamaría, manifestó su preocupación ante el recorte presupuestario propuesto para el sector salud, advirtiendo que podría comprometer seriamente la atención a pacientes con cáncer en el país.

Santamaría explicó que el ION requiere al menos 13 millones de dólares para atender necesidades urgentes, entre ellas, la adquisición de un nuevo tomógrafo, la mejora de la infraestructura del centro y el abastecimiento adecuado de medicamentos y tratamientos oncológicos. Actualmente, el instituto opera con un solo tomógrafo de más de 15 años de uso.

“Confiamos en que haya buenas noticias próximamente. El Ministerio de Economía está evaluando el presupuesto general para 2026, y es probable que se logren reasignaciones que nos permitan poner en marcha proyectos prioritarios, como la compra del tomógrafo y el desarrollo de instalaciones en la Ciudad de la Salud”, expresó el director del ION.

Entre los proyectos pendientes, Santamaría destacó la finalización de salas de radiología, la adecuación de espacios para cuidados paliativos y la mejora en la cobertura de servicios de radioterapia y suministro de medicamentos esenciales.

El llamado de atención se da en medio del análisis del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2026. El Ministerio de Salud (MINSA) presentó una solicitud de $3,887.8 millones ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un monto de $3,445.8 millones, lo que representa una reducción superior a los $442 millones.

Al respecto, el ministro de Economía, Felipe Chapman, aclaró que no se prevé un incremento del presupuesto general del Estado, aunque reconoció la posibilidad de reasignaciones internas en sectores clave como salud y educación, siempre que se mantenga el cumplimiento de las metas fiscales.

