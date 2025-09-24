Nacional - 24/9/25 - 12:31 PM

Onda Tropical #32 traerá lluvias intensas y descargas eléctricas

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias intensas y tormentas eléctricas en todo el país, desde el miércoles 24 hasta el viernes 27 de septiembre de 2025. La entidad hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad para evitar incidentes.

Áreas bajo aviso:
Todas las provincias del país y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las condiciones climáticas estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas de baja presión en la región y el paso de la Onda Tropical #32 por el Caribe. 
 

Estos fenómenos provocarán un ambiente propicio para lluvias, aguaceros con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles crecidas repentinas de ríos.

 

Líneas de emergencia: 911 y 520-4426.
 

