Onda Tropical #32 traerá lluvias intensas y descargas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias intensas y tormentas eléctricas en todo el país, desde el miércoles 24 hasta el viernes 27 de septiembre de 2025. La entidad hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad para evitar incidentes.

Áreas bajo aviso:

Todas las provincias del país y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), las condiciones climáticas estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas de baja presión en la región y el paso de la Onda Tropical #32 por el Caribe.



Estos fenómenos provocarán un ambiente propicio para lluvias, aguaceros con actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibles crecidas repentinas de ríos.

Líneas de emergencia: 911 y 520-4426.

