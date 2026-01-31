Nacional - 31/1/26 - 02:15 PM

Operativos policiales dejan 197 aprehendidos y más de mil boletas

La Policía Nacional de Panamá intensificó sus operativos en las últimas 24 horas, logrando la imposición de 1,073 boletas de tránsito, la aprehensión de 197 personas y el decomiso de dinero, drogas y armas, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana.

 

La Policía Nacional de Panamá informó que, durante las últimas 24 horas, se colocaron 1,073 boletas a conductores que incumplieron el Reglamento de Tránsito, como parte de los operativos de seguridad vial desplegados a nivel nacional.

Del total de infracciones, 117 boletas fueron por exceder los límites de velocidad, 109 por luces inadecuadas, 13 por embriaguez comprobada y 85 vehículos fueron removidos en grúa por diversas faltas.

En el marco de estas acciones, la Policía Nacional también reportó la aprehensión de 197 personas, además de la ejecución de 58 diligencias de allanamiento en distintos puntos del país.

Durante los operativos se logró el decomiso de B/.35,860.00 en efectivo, así como 26 paquetes con presunta droga, tres armas de fuego y 44 municiones, reforzando la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

La institución reiteró que estos operativos forman parte de su estrategia permanente para garantizar el orden público, reducir los accidentes de tránsito y combatir los delitos, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y colaborar con las autoridades.

