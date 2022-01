OPS: vacaciones y fiestas de fin de año disparan contagio en 490%

La Organización Panamericana de la Salud (OPS ) reveló las posibles causas por las que Panamá ha tenido un incremento del 490% de contagios en dos semanas.

En la curva epidémica se muestra el cuarto pico de la pandemia con un aumento abrupto después de la Semana 51 de 2021 (19 al 25 de diciembre), alcanzando 24,441 casos nuevos en la Semana 1 del 2002; es decir que, se tuvo un incremento del 490.2% en tan solo dos semanas.

El aumento de casos registrado en las últimas semanas -según la OPS- puede atribuirse a la temporada de vacaciones y las festividades de fin de año, que han propiciado situaciones de mayor interacción entre las personas, favoreciendo así la transmisión, debido a aglomeraciones, alta movilidad y relajación de las medidas de prevención individual y de distanciamiento físico.

También se destaca que al 8 de enero de 2022, a nivel nacional, la ocupación hospitalaria en sala es del 52% (3,0153), en UCI del 48% (310) y de ventiladores del 21% (234).

Los pacientes en sala traen un incremento progresivo desde la semana 50 (18 de diciembre) y en UCI/SemiUCI desde la semana 51. El promedio de ingresos en sala en la Semana 1 de 2022 fue de 223 pacientes, con un mínimo de 153 y un máximo de 303, y en UCI/SemiUCI es de 34 con entre 30 y 40 ingresos diarios en promedio.

El promedio móvil de casos nuevos en 7 días que se mantuvo inferior a 400 desde la Semana 36 (5 al 11 de septiembre) hasta la Semana 50 (12 al 18 de diciembre), presenta una elevación importante hasta alcanzar a un promedio móvil superior a los 3,500 casos en la última semana.

Otro aspecto que destaca la OPS, es que la positividad en las pruebas presenta un aumento del 203%, al pasar de a 6.3% en la Semana a 19.1% en la Semana 1, que se traduce en la detección de un caso cada cinco pruebas realizadas en la población.

Además se advierte que el Indice de reproducción del virus o Rt que se mantuvo por debajo de 1 entre la primera semana de julio y el 8 de noviembre, registra un incremento sostenido por seis semanas consecutivas y han registrado los valores más altos del último año, con aumento a Rt=1.82 en la primera semana del año 2022.

Los grupos de edad joven presentan las tasas de incidencia más elevadas con incrementos importantes desde la Semana 51; así el grupo de 20 a 39 años reporta aumento del 527.6%); el grupo de 40 a 59 años (514%) y los menores de 20 años (390,4%). Los grupos que tuvieron aumento discreto fueron los de 60 a 79 c(aumento del 289%) y el de 80 y más años con (incremento del 261,5%).

Destacan tres provincias con la incidencia más elevada en la Semana 1 y a su vez con una incidencia de activos superior al promedio nacional de 777.6 casos activos por 100,000 habitantes. Estas son: Los Santos con una incidencia de 1,399,5 y 2.015,0 casos activos por 100,000 hab.; Herrera con incidencia de 1353,9 y 2053 casos activos y Panamá con incidencia de 760.5y 1.073.4 casos.

La OPS también advirtió que en varios países también se están registrando brotes de influenza principalmente por influenza A (H3N2). Por ello, la demanda de pruebas diagnósticas ha alcanzado un nivel nunca antes visto, provocando escasez de material para laboratorio y pruebas diagnósticas en varios países.

Ante esa situación epidemiológica actual observada, caracterizada por un veloz aumento del número de casos y el consecuente aumento abrupto del consumo de pruebas diagnósticas, la Organización Panamericana de la Salud recomienda que las pruebas rápidas de antígenos y pruebas moleculares (RT-PCR) no se utilicen en individuos asintomáticos, como requisito para salir del aislamiento y para acceder a lugares públicos.

No se recomienda para uso casero (autotest), porque no existe hasta el momento evidencia suficiente que soporte su impacto en el control de la transmisión. Al contrario, una muestra tomada de forma inapropiada por personas no entrenadas, en personas sin síntomas o con pruebas de baja calidad,pueden generar resultados falsos negativos dando una sensación de falsa seguridad aún en personas infectadas, llevando así a relajación de las medidas de control y distanciamiento.