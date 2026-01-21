Orillac: 500 mil almas del este por fin tendrán agua

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aprovechó un recorrido por Panamá Este para mostrar los avances del Anillo Hidráulico Este, que pronto llevará agua a más de 500 mil personas y hablar sobre la agenda internacional que ha abierto puertas a inversión y empleo.



En el terreno del agua, el Anillo Hidráulico Este ya está casi listo. Los tanques de Altos de Tocumen y María Henríquez almacenarán unos 10 millones de galones, y las pruebas finales de hermeticidad y desinfección se harán este mes.

La conexión con la línea de impulsión del IDAAN asegura que la planta potabilizadora Federico Conte lleve agua directo a los hogares.

Orillac caminó entre tuberías y válvulas, explicando que lo más importante es que la gente abra el grifo y tenga agua en la casa.

“Es un proyecto esperado por años y va a cambiar la vida de medio millón de personas del área Este”, dijo mientras miraba los tanques.

Durante la visita al tanque de María Henríquez, Orillac se refirió a las giras del presidente José Raúl Mulino no son solo viajes, son negocios para el país.

Recordó que la transnacional Chiquita volvió a Bocas del Toro, generando cientos de empleos y mostrando que Panamá sigue siendo atractivo para la inversión.



También mencionó logros como adhesión a nuevos mercados del MERCOSUR y la salida de listas discriminatorias de Europa.