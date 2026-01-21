Nacional - 21/1/26 - 07:38 PM

Orillac: 500 mil almas del este por fin tendrán agua

Por un lado, la agenda internacional que ha abierto puertas a inversión y empleo.

 

Por: Redacción / Crítica

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aprovechó un recorrido por Panamá Este para mostrar los avances del Anillo Hidráulico Este, que pronto llevará agua a más de 500 mil personas y hablar sobre la agenda internacional que ha abierto puertas a inversión y empleo.

En el terreno del agua, el Anillo Hidráulico Este ya está casi listo. Los tanques de Altos de Tocumen y María Henríquez almacenarán unos 10 millones de galones, y las pruebas finales de hermeticidad y desinfección se harán este mes. 

La conexión con la línea de impulsión del IDAAN asegura que la planta potabilizadora Federico Conte lleve agua directo a los hogares.

Orillac caminó entre tuberías y válvulas, explicando que lo más importante es que la gente abra el grifo y tenga agua en la casa.

“Es un proyecto esperado por años y va a cambiar la vida de medio millón de personas del área Este”, dijo mientras miraba los tanques.

Durante la visita al tanque de María Henríquez, Orillac se refirió a las giras del presidente José Raúl Mulino no son solo viajes, son negocios para el país. 

Recordó que la transnacional Chiquita volvió a Bocas del Toro, generando cientos de empleos y mostrando que Panamá sigue siendo atractivo para la inversión. 

También mencionó logros como adhesión a nuevos mercados del MERCOSUR y la salida de listas discriminatorias de Europa.

Enero 21, 2026
