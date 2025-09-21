Orillac: Mulino se opera en Nueva York por decisión personal

El presidente Mulino decidió someterse a un tratamiento médico en Nueva York, generando cuestionamientos sobre el por qué no se realiza la operación en Panamá.

Según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, la decisión es personal y responde a la complejidad del procedimiento:

"Yo creo que es un tema muy personal. La salud de uno no se mide por la ubicación, sino por la recomendación médica que ha recibido el presidente", señaló Orillac.

El presidente tiene la libertad de escoger con qué médico o con qué especialistas, qué técnica le han recomendado para atenderse una situación que está adoleciencdo. "No tiene absolutamente nada que ver con el uso de fondos públicos. Él se atiende con su dinero y tiene la libertad de decidir dónde hacerlo", agregó.

Orillac aclaró en Debate Abierto que la elección de Nueva York no implica desconfianza hacia el sistema de salud panameño:

El tratamiento, según Orillac, es necesario para atender una condición que el presidente ha venido manejando:

"Es un problema que él está sufriendo y decidió atenderse con un especialista que puede darle la mejor atención en este momento. Nadie más está involucrado en esta decisión, es estrictamente personal", puntualizó.

Agenda internacional: Asamblea General de la ONU

Por otro lado, Orillac indicó que el mandatario presentará la voz de Panamá ante la comunidad internacional en la Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas y destacó que sus viajes no son turísticos, sino que incluyen una intensa agenda diplomática y comercial.

El ministro mencionó los logros en su visita a Japón donde se logró la adhesión de ese país al tratado de neutralidad y la posible apertura de vuelos directos a Panamá.

En cuanto a su cita en Brasil mencionó el apoyo a la integración de Panamá en el MERCOSUR y el regreso de empresas estratégicas como Chiquita al país.



Además de sus encuentros en España, que permitieron mejorar la posición de Panamá frente a listas internacionales de riesgo.



7.1 millones para villa diplomática



El ministro de la Presidencia también salió al frente de los cuestionamientos sobre la inversión de $7.1 millones para la remodelación de la Villa Diplomática, ubicada en Quarry Heights, que según indicó será usada como residencia oficial para cumbres y reuniones de alto nivel.



"Es una inversión del Estado. La propiedad estaba en mal estado y se decidió atenderla para que pueda ser utilizada adecuadamente para reuniones de presidentes y ministros, evitando costos de alquiler de otros lugares", indicó.

Orillac resaltó que la inversión asegura que el país cuente con espacios adecuados para la diplomacia y eventos internacionales importantes.

Proyectos y expectativas económicas

El titular de la Presidencia se refirió a la situación económica y al apetito de inversión extranjera en Panamá:

"Estamos aspirando a que 2026 sea mucho mejor económicamente. Hay un apetito importante de inversionistas extranjeros porque ven a Panamá como un país seguro, con confianza y oportunidades de negocio", afirmó.