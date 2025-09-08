Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

Unos 100 vendedores informales serán desalojados entre el 15 y el 18 de septiembre de los alrededores de la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, como parte de un operativo para recuperar los espacios públicos y facilitar el tránsito de usuarios y peatones.

Los buhoneros ya han sido notificados del retiro obligatorio por parte de las autoridades.



Juliana Prado, vocera del grupo, reconoció que actualmente ocupan el área de manera ilegal, pero informó que han iniciado conversaciones con representantes del Metro de Panamá y la Alcaldía de Panamá para lograr una reubicación ordenada, mediante la instalación de cubículos que les fueron ofrecidos previamente.

Prado señaló que el diálogo con las autoridades municipales ha sido difícil de concretar, a pesar de que ya se cumplió con la etapa de censo y orientación por parte de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), con el fin de mejorar las condiciones del comercio informal.

Tanto la vocera como sus compañeros expresaron su preocupación por perder sus puntos de venta, ya que representan el sustento económico de sus familias.

Este operativo se suma a desalojos anteriores en otras estaciones del Metro de Panamá, como Plaza 5 de Mayo y Cerro Viento.