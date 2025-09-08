Nacional - 08/9/25 - 12:54 PM

Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

Los buhoneros ya han sido notificados del retiro obligatorio por parte de las autoridades.

 

Por: Redacción / Web -

Unos 100 vendedores informales serán desalojados entre el 15 y el 18 de septiembre de los alrededores de la estación 24 de Diciembre del Metro de Panamá, como parte de un operativo para recuperar los espacios públicos y facilitar el tránsito de usuarios y peatones.

Los buhoneros ya han sido notificados del retiro obligatorio por parte de las autoridades. 
 

Juliana Prado, vocera del grupo, reconoció que actualmente ocupan el área de manera ilegal, pero informó que han iniciado conversaciones con representantes del Metro de Panamá y la Alcaldía de Panamá para lograr una reubicación ordenada, mediante la instalación de cubículos que les fueron ofrecidos previamente.

Prado señaló que el diálogo con las autoridades municipales ha sido difícil de concretar, a pesar de que ya se cumplió con la etapa de censo y orientación por parte de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), con el fin de mejorar las condiciones del comercio informal.

Tanto la vocera como sus compañeros expresaron su preocupación por perder sus puntos de venta, ya que representan el sustento económico de sus familias.

Este operativo se suma a desalojos anteriores en otras estaciones del Metro de Panamá, como Plaza 5 de Mayo y Cerro Viento.

Te puede interesar

Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

Otro grupo de buhoneros será desalojado en la 24 de Diciembre

 Septiembre 08, 2025
Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

Picadura mortal: Joven muere tras luchar más de un mes por su vida

 Septiembre 08, 2025
Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

Museo del Canal celebra 28 años con cultura, memoria e inclusión

 Septiembre 08, 2025
Rector de UP cuestiona proyecto de ley sobre reelección

Rector de UP cuestiona proyecto de ley sobre reelección

 Septiembre 08, 2025
Planta potabilizadora Roberto Reyna operará al 50% esta semana

Planta potabilizadora Roberto Reyna operará al 50% esta semana

 Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre