Pacientes crónicos advierten riesgos en licitaciones de medicamentos de la CSS

La FENAECCD reiteró que no se opone a la compra de biosimilares ni genéricos, pero enfatizó que la seguridad, eficacia y calidad deben estar comprobadas para proteger la salud de los pacientes.

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD) ha emitido una seria alerta sobre las recientes licitaciones de medicamentos (Licitaciones de Precio Único N.° 05-2026 y 11-2026) que adelanta la Caja de Seguro Social (CSS).

La organización, que representa a pacientes con enfermedades de alta complejidad, expresó su profunda preocupación ante la falta de inclusión de criterios técnicos y clínicos cruciales para garantizar la seguridad, calidad y eficacia de los productos que se adquirirán.
 

Aportes Ignorados y Riesgos Identificados

Según la FENAECCD, a pesar de haber presentado comentarios técnicos detallados y una nota de respaldo de la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (MINSA) durante las reuniones de homologación, sus aportes fueron desestimados.

La Federación destacó los siguientes riesgos clave:
 

Ausencia de Evidencia: No se están solicitando requisitos de evidencia de comparabilidad e intercambiabilidad** de los medicamentos, especialmente los biotecnológicos.
 

Origen Dudoso: Existe el riesgo de admitir productos provenientes de países con normativas regulatorias débiles, lo que podría comprometer su calidad.
 

Antecedentes de Baja Eficacia: La FENAECCD recordó que hay casos previos donde ciertos biosimilares han mostrado menor eficacia, provocando recaídas en los pacientes crónicos.

Falta de Claridad Regulatoria

La organización también señaló que, si bien la Ley 419 de 2024 regula por primera vez los medicamentos biotecnológicos, su reglamentación aún no ha sido publicada, lo que añade incertidumbre a los procesos de compra.

En el caso específico de la Licitación N.° 11-2026, la Federación solicitó incorporar medicamentos que requieren intercambiabilidad, tal como lo establece la Resolución 985 de julio de 2025, y que se prohíba la sustitución automática en tratamientos esenciales para trasplantes y el medicamento clozapina, por el riesgo que esto implica para la estabilidad de los pacientes.
 

