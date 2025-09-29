Pacientes de hemodiálisis denuncian abandono y falta de insumos

Pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en diferentes salas del sistema de la Caja de Seguro Social han alzado su voz para denunciar una serie de situaciones que ponen en riesgo su salud y atentan contra su derecho a recibir atención médica digna y segura.

Cancelación de sala en Panamá Norte

Una de las principales quejas se relaciona con la Sala de Hemodiálisis proyectada para Panamá Norte. Según informaron los pacientes, esta sala ya había sido licitada por un monto superior a los 180 mil dólares.

Sin embargo, recientemente se les comunicó que el proyecto no se llevará a cabo. Esta cancelación representa un grave retroceso, sobre todo considerando que también se ha informado del cierre de la Sala de Metro 1, ubicada en el centro comercial La Gran Estación de San Miguelito donde actualmente muchos pacientes reciben tratamiento.

Condiciones deplorables en Metro 3

Otra situación crítica ocurre en la Sala Metro 3, ubicada en las instalaciones de la antigua Maternidad del Hospital Santo Tomás. Los pacientes aseguran que el lugar no cuenta con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, y afirman que su integridad física está en riesgo.

Durante la pandemia se les prometió reubicar esta sala en un espacio más adecuado en el área de 5 de Mayo, pero dicha promesa nunca se concretó. A esto se suma una reciente solicitud de desalojo emitida por el Hospital Santo Tomás, lo que deja a los pacientes en una situación de total incertidumbre.

Falta de insumos

A las condiciones estructurales precarias se suma una alarmante escasez de insumos médicos en las salas de hemodiálisis. Esta falta de materiales esenciales compromete gravemente la continuidad y calidad del tratamiento, colocando a los pacientes en un estado de extrema vulnerabilidad.

Exigen acción urgente

Ante esta crítica situación, los pacientes exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes de la Caja de Seguro Social (CSS) para garantizar su derecho a la salud. Piden que se tomen medidas urgentes para asegurar condiciones dignas y seguras en las salas de hemodiálisis, así como el abastecimiento de insumos necesarios para sus tratamientos.

“Estamos luchando por nuestra vida cada día. Necesitamos atención médica adecuada, no más promesas incumplidas ni abandono institucional”, expresó uno de los pacientes afectados.