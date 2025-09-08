Nacional - 08/9/25 - 02:34 PM

Padre denuncia presunto maltrato escolar en primaria de Dolega

La administración del centro educativo destacó que lo fundamental es trabajar en la corrección de la conducta del menor y garantizar su permanencia y asistencia regular a las clases.

 

Por: Redacción / Web -

Un padre de familia ha solicitado una investigación formal a la Dirección Regional del Ministerio de Educación en Chiriquí, tras denunciar un presunto caso de maltrato hacia su hijo, estudiante de primer grado en la escuela primaria de Algarrobos Arriba, ubicada en el distrito de Dolega.

Alexander Castillo, padre del menor, aseguró que su hijo se ha negado a asistir a clases y, entre lágrimas, le contó que fue amarrado con cinta adhesiva en manos y pies, mientras permanecía sentado en una banca dentro del salón de clases. Según Castillo, el niño afirmó que esta situación ha ocurrido en más de una ocasión.

Ante la denuncia, la dirección del plantel y la docente involucrada negaron que se haya producido algún tipo de maltrato físico. No obstante, reconocieron que el estudiante presenta una conducta compleja, la cual requiere intervención. Por tal motivo, se ha ofrecido apoyo a través del gabinete psicopedagógico de la escuela.

