Padres madrugan y hacen largas filas por un cupo en el Rubiano

El Instituto Rubiano es uno de los colegios con mayor matrícula del país, con más de 4 mil estudiantes.

 

Desde muy temprano, padres de familia se concentraron frente al Instituto Rubiano, buscando un cupo escolar para sus hijos en medio de la presión que se vive cada año al iniciar el periodo lectivo.

El Instituto Rubiano es uno de los colegios con mayor matrícula del país, con más de 4 mil estudiantes, lo que provoca que la demanda supere por mucho los espacios disponibles.

Los cupos para nuevos ingresos ya están definidos por el Ministerio de Educación (Meduca), por lo que a muchos padres solo les queda la opción de solicitar un traslado, un proceso que depende de la disponibilidad real del plantel.

Para las familias, el problema no es un gusto ni una insistencia sin razón. El Rubiano es el colegio más cercano a sus casas, y enviar a los estudiantes a otros centros implica gastos adicionales, largos recorridos y riesgos diarios en el transporte público.

También se repite el caso de hogares con hijos en distintos colegios, una situación que complica la rutina diaria y obliga a dividir tiempo, dinero y esfuerzos para poder cumplir.

Mientras esperan respuestas, los padres se mantienen en el sitio con incertidumbre y paciencia, confiando en que las autoridades educativas den una salida concreta al problema.

