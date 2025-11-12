Padres suspenden clases en escuela de Natá por problemas sanitarios

Las clases en el Centro Educativo Básico General Santa Lucía, ubicado en Natá, provincia de Coclé, fueron suspendidas por decisión de los propios padres de familia, quienes aseguraron que no permitirán el regreso de los estudiantes hasta que se resuelvan las condiciones insalubres del centro.

Los denunciantes explicaron que el tanque séptico de la institución se desborda, provocando la acumulación de aguas servidas en el patio y muy cerca de los salones de clases, lo que representa un riesgo para la salud de los estudiantes. Aunque el año pasado se realizó una inspección al sistema de drenaje, el problema persiste, lo que podría generar enfermedades entre los niños y niñas.

A esta situación se suman otros problemas, como el deficiente sistema eléctrico, la falta de agua potable y el mal estado de los sanitarios, lo que ha empeorado las condiciones de higiene en el colegio.

La queja de los padres de familia llevó a una reunión entre los representantes del Ministerio de Salud, directivos del colegio, docentes y los propios padres, donde se discutió la necesidad urgente de realizar una jornada de limpieza y reparar el tanque séptico para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes.

A pesar de que el año escolar 2025 está por concluir, muchos centros educativos del país aún enfrentan carencias y exigen atención urgente para solucionar los problemas de infraestructura y mantenimiento.

