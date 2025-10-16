Pago PASE-U: La próxima semana para Chiriquí y Coclé

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, del 20 al 24 de octubre, se realizará la entrega del segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a los estudiantes de las provincias de Chiriquí y Coclé.

La jornada se llevará a cabo específicamente en los distritos de Chiriquí y Barú (provincia de Chiriquí), y en Coclé y Aguadulce (provincia de Coclé).

Para recibir este beneficio, los estudiantes deben haber mantenido una asistencia regular a clases.

Este segundo desembolso representa una inversión de 84 millones de balboas, destinada a beneficiar a más de 771 mil estudiantes en todo el país.

El IFARHU recomienda a padres de familia y estudiantes consultar el calendario de pagos en el sitio web oficial: http://ifarhu.gob.pa