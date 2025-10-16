Nacional - 16/10/25 - 08:23 AM

Pago PASE-U: La próxima semana para Chiriquí y Coclé

La jornada se llevará a cabo específicamente en los distritos de Chiriquí y Barú (provincia de Chiriquí), y en Coclé y Aguadulce (provincia de Coclé).

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, del 20 al 24 de octubre, se realizará la entrega del segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) a los estudiantes de las provincias de Chiriquí y Coclé.

La jornada se llevará a cabo específicamente en los distritos de Chiriquí y Barú (provincia de Chiriquí), y en Coclé y Aguadulce (provincia de Coclé).

Para recibir este beneficio, los estudiantes deben haber mantenido una asistencia regular a clases.

Este segundo desembolso representa una inversión de 84 millones de balboas, destinada a beneficiar a más de 771 mil estudiantes en todo el país.

El IFARHU recomienda a padres de familia y estudiantes consultar el calendario de pagos en el sitio web oficial: http://ifarhu.gob.pa

Te puede interesar

Pago PASE-U: La próxima semana para Chiriquí y Coclé

Pago PASE-U: La próxima semana para Chiriquí y Coclé

 Octubre 16, 2025
Defensoría: Violencia hacia la mujer cobra vidas de forma "brutal" en Panamá

Defensoría: Violencia hacia la mujer cobra vidas de forma "brutal" en Panamá

 Octubre 16, 2025
Panamá acogerá once cumbres y foros ambientales hasta 2027

Panamá acogerá once cumbres y foros ambientales hasta 2027

 Octubre 16, 2025
Irma: No se repetirá otro contrato leonino para recoger basura en San Miguelito

Irma: No se repetirá otro contrato leonino para recoger basura en San Miguelito

 Octubre 16, 2025
Ministerio de Salud reconoce limitaciones para las plazas de internado médico

Ministerio de Salud reconoce limitaciones para las plazas de internado médico

 Octubre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas