Panamá, abierto a cooperación internacional en materia energética

Ante líderes mundiales del World Energy Council, que se reúnen en Panamá en el marco de la World Energy Week, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, reafirmó la consolidación de Panamá en este sector, impulsando la interconexión eléctrica con Colombia y la implementación del Programa Nacional de Biocombustibles, además de desarrollar un cronograma claro y definido de licitaciones de energía y potencia para los próximos cuatro años.

El ministro Orillac, en nombre del Gobierno, dio la bienvenida a este grupo de empresarios, expertos, CEO y altos representantes del sector energético que participan en la Semana Mundial de la Energía, una plataforma que une a la comunidad global proveniente de más de 100 países, y donde se revisan realidades y prioridades regionales alineadas con la agenda energética global.

A esta cita global asistieron Ángela Wilkinson y Adman Amin, secretaria general y presidente del World Energy Council, respectivamente, así como Héctor Cotes, presidente del Consejo, capítulo Panamá.

Ante el grupo de expertos, Orillac explicó que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha dado pasos firmes al trabajar en un nuevo programa de biocombustibles que impulsa el agro y reduce emisiones. Además, aclaró que, al lograr por primera vez un cronograma de licitaciones de energía, se brinda previsibilidad y transparencia, se atraen nuevas inversiones y se proyecta a Panamá como un país de puertas abiertas, ávido de buenas inversiones y con grandes proyectos en marcha.

“La Semana Mundial de la Energía no solo celebra los avances del sector; también reafirma el poder del diálogo, la cooperación y la innovación para construir un futuro energético más sostenible”, afirmó.

Con relación al proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, indicó que fortalecerá la integración regional y ampliará las oportunidades para el intercambio eléctrico en Centro y Sudamérica, consolidando así el papel de nuestro país como un actor confiable y abierto a la cooperación internacional.

El titular del Ministerio de la Presidencia concluyó agradeciendo al World Energy Council por confiar en Panamá para desarrollar este cónclave global, que marca el inicio de una semana de intercambio fructífero y de nuevas alianzas que impulsan la transformación energética que el mundo necesita.

Ángela Wilkinson explicó a los asistentes qué esperar y cómo prepararse para el Diálogo de Líderes Mundiales de Energía, previsto para este miércoles como el siguiente evento en la agenda de la Semana Mundial de la Energía, donde se conversará sobre cómo implementar las transiciones, incorporaciones y transformaciones energéticas necesarias para superar otros 100 años de impacto energético positivo.

“Nuestro trabajo es crear un futuro inexistente, que sea materialmente importante para todos en el mundo. La energía es la base más material y fundamental del progreso humano, y en el Concejo decimos que donde fluye la energía, crece la civilización; una civilización apta para miles de millones de personas, con una vida mejor y un planeta saludable”, sostuvo.

Según datos del World Energy Council, Panamá es considerada desde hace mucho tiempo como la conexión entre el norte y el sur global. Desempeña un papel clave en la energía y en las industrias relacionadas, y brindará un escenario vibrante para esta reunión de líderes energéticos de todo el mundo.

La World Energy Week se celebra del 6 al 9 de octubre de 2025.

