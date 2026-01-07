Panamá aboga por una transición democrática en Venezuela

Panamá expresó ayer ante la ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Venezuela necesita una salida pacífica, democrática y legítima, basada en la voluntad popular que el pueblo y con el apoyo del sistema interamericano.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, hizo énfasis en que el gobierno panameño está comprometido con los principios del multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a los principios consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana.

Los hechos actuales en Venezuela son observados por Panamá con profunda preocupación -indicó Delgado- dado que “sus efectos trascienden sus fronteras y representan un riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica”.

Además, calificó de “indispensable” la liberación inmediata de todos los detenidos políticos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, en particular Olmedo Núñez, un panameño que está privado de libertad sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni garantías consulares efectivas.

El pronunciamiento de Delgado se alinea con el mensaje presentado un día antes por el embajador Eloy Alfaro de Alba, representante de Panamá ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad.