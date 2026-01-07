Nacional - 07/1/26 - 12:00 AM

Panamá aboga por una transición democrática en Venezuela

Panamá expresó ayer ante la ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Venezuela necesita una salida pacífica, democrática y legítima, basada en la voluntad popular que el pueblo y con el apoyo del sistema interamericano.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA, hizo énfasis en que el gobierno panameño está comprometido con los principios del multilateralismo, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular a los principios consagrados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana.

Los hechos actuales en Venezuela son observados por Panamá con profunda preocupación -indicó Delgado- dado que “sus efectos trascienden sus fronteras y representan un riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica”.

Además, calificó de “indispensable” la liberación inmediata de todos los detenidos políticos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, en particular Olmedo Núñez, un panameño que está privado de libertad sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni garantías consulares efectivas.

El pronunciamiento de Delgado se alinea con el mensaje presentado un día antes por el embajador Eloy Alfaro de Alba, representante de Panamá ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad.

Te puede interesar

Mulino a Corina: Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular

Mulino a Corina: Muéstrate intransigente con el respeto a la voluntad popular

 Enero 06, 2026
Falsa amenaza de bomba en avión de Copa detiene operaciones de aeropuerto

Falsa amenaza de bomba en avión de Copa detiene operaciones de aeropuerto

Enero 06, 2026
Sello “Hecho en Panamá” llegará hasta los documentos del Gobierno

Sello “Hecho en Panamá” llegará hasta los documentos del Gobierno

 Enero 06, 2026
Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

Aprueban contrato millonario para equipar talleres del IPT de Veraguas

 Enero 06, 2026
12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

12 puentes zarzo en la comarca estarían listos en 6 meses

Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales