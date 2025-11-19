Panamá al Mundial: Mulino y Cabrera felicitan a la Selección por triunfo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se unió a la alegría del pueblo panameño tras la histórica clasificación de la selección nacional al Mundial de Fútbol 2026. La "Sele", dirigida por su cuerpo técnico, logró una destacada victoria 3-0 sobre El Salvador la noche de ayer, asegurando su pase al próximo torneo internacional.

En varios mensajes publicados en sus redes sociales, el mandatario expresó "El triunfo de nuestra Sele y su pase al Mundial engrandece nuestro sentimiento patrio y sirve de gran ejemplo de tenacidad y disciplina deportivas. Felicito a todos y a su gran entrenador".

En otro expresó su emoción por el logro deportivo. En el primer post, Mulino escribió: "¡PANAMÁ AL MUNDIAL CARAJO! Gracias por su patriotismo, dedicación y amor a la bandera que los abraza a todos. ¡Viva Panamá! ¡Un solo equipo!".

En una tercera publicación, el presidente invitó a la población a celebrar con unidad y respeto: *"Celebremos en paz, todos unidos. Si mañana alguien llega tarde a trabajar, lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño. El orgullo nacional permite flexibilidad. ¡Viva Panamá! ¡Viva la Sele!".

Por otro lado, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, también se sumó a las felicitaciones. A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), Cabrera destacó el logro histórico del equipo y expresó su entusiasmo por recibir a los fanáticos panameños en suelo estadounidense durante el Mundial 2026.

La clasificación al Mundial de Fútbol 2026 ha desatado una ola de entusiasmo y orgullo en todo el país.