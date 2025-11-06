Panamá bajo alerta por lluvias y mar de fondo este jueves

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHP) informa que este jueves, 6 de noviembre, se presentarán aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y chubascos dispersos en varias regiones del país. Estos eventos podrían ser puntualmente intensos, por lo que se recomienda a la población estar alerta.

Áreas bajo vigilancia

Lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana en las siguientes regiones:

Colón: Costa Arriba y Costa Abajo

Sur de Veraguas

Golfo de Panamá

Sur de Azuero

Comarca Emberá

Comarca Guna Yala

Alerta por mar de fondo



Se mantiene la alerta por el ingreso de mar de fondo en el litoral Pacífico panameño, lo que podría generar oleajes anómalos y condiciones de alto riesgo para las actividades marítimas en la zona.

El IMHP exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias para evitar incidentes, especialmente en áreas costeras y montañosas.

Recomendaciones

Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas.

Mantenerse alejados de la costa y áreas vulnerables durante la alerta por mar de fondo.

Estar atentos a las actualizaciones del IMHP a través de sus canales oficiales.

Para más información, puede consultar las redes sociales del Instituto o la página web oficial.

