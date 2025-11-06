Nacional - 06/11/25 - 08:28 AM

Panamá bajo alerta por lluvias y mar de fondo este jueves

Se mantiene la alerta por el ingreso de mar de fondo en el litoral Pacífico panameño, lo que podría generar oleajes anómalos y condiciones de alto riesgo para las actividades marítimas en la zona.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHP) informa que este jueves, 6 de noviembre, se presentarán aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y chubascos dispersos en varias regiones del país. Estos eventos podrían ser puntualmente intensos, por lo que se recomienda a la población estar alerta.

Áreas bajo vigilancia
 Lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana en las siguientes regiones:

Colón: Costa Arriba y Costa Abajo

Sur de Veraguas

Golfo de Panamá

Sur de Azuero

Comarca Emberá

Comarca Guna Yala

Alerta por mar de fondo
 

El IMHP exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y tomar las precauciones necesarias para evitar incidentes, especialmente en áreas costeras y montañosas.

Recomendaciones

Evitar actividades al aire libre en caso de tormentas eléctricas.

Mantenerse alejados de la costa y áreas vulnerables durante la alerta por mar de fondo.

Estar atentos a las actualizaciones del IMHP a través de sus canales oficiales.

Para más información, puede consultar las redes sociales del Instituto o la página web oficial.
 

