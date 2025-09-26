Panamá brilla con el espectáculo ofrecido en los Premios Juventud

Panamá —a través de los Premios Juventud— se situó como centro de promoción de los valores de los latinoamericanos. Desde una alfombra azul donde desfilaron los más reconocidos artistas internacionales y nacionales, se mostró a una nación capaz de continuar apalancando el turismo de eventos para unir la región por medio de la cultura, música y tradiciones.

“Disfruté ver el gran espectáculo y no hay palabras para describir tan grandioso momento… El país tuvo la ocasión de celebrar el talento y con gran orgullo demostrar que los panameños sabemos hacer grandes cosas”, destacó el presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitando a organizadores, artistas, presentadores y mano de obra panameña que hicieron gala de una noche de estrellas, en un escenario situado a la entrada del Canal de Panamá.

Los Premios Juventud, en su edición 22, permitieron desfilar a más de 70 artistas nacionales e internacionales, evento -desarrollado por la cadena televisiva Univisión- que por primera oportunidad se realiza fuera de Estados Unidos y donde Panamá fue el epicentro de la mejor música, moda y de los artistas favoritos de los jóvenes.

Esta oportunidad permitió rendir tributo a la cultura panameña; en cada presentación, en cada participación musical se resaltó el nombre Panamá. Fue una verdadera fiesta que exaltó la diversidad que ofrece el país al turismo, que, además, generó un impacto económico positivo que se estima en más de 7 millones de dólares, dinamizando sectores como el hotelero, el gastronómico, la producción de eventos, además de la creación de cerca de más de 2 mil empleos temporales directos.

En el marco de los Premios Juventud, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, conversó con Ignacio Meyer, presidente de Univisión Networks Group, y David Benaim, presidente y CEO de Magic Dreams, a quienes recalcó el resultado de la alianza entre gobierno y estos dos grandes de la producción, para hacer realidad y cumplir el reto de desarrollar el megaevento, que dio como resultado que el país lograra un alcance que trasciende en positivo hacia la industria del turismo y la promoción publicitaria de la oferta de un país como Panamá.

“Es un momento histórico que demuestra que Panamá es escenario para este tipo de eventos y que este gobierno está comprometido con seguir generando ingresos a los diferentes sectores”, sostuvo el ministro Orillac.

La apertura y el cierre destacaron la pollera y el emblema tricolor nacional, reafirmando que somos una nación con un Canal para todo el mundo y un orgullo de ser anfitriones en innumerables eventos internacionales promocionados por la ATP y Promtur, así como las autoridades locales.