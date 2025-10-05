Nacional - 05/10/25 - 10:13 AM

Panamá brilla con victorias históricas en ajedrez juvenil

Por: Redacción / Crítica -

El ajedrez panameño inició con gran éxito su participación en el Campeonato Mundial Sub 16 y Sub 18 Femenino en Dürres, Albania. Las jóvenes promesas del país, la Maestra FIDE Ashley Castillo y la Candidata a Maestra (WCM) Mariana Lobo, lograron victorias históricas en la primera ronda, poniendo en alto el nombre de Panamá.

Ashley Castillo, originaria de Bocas del Toro, se impuso con maestría a la jugadora checa Dominica Kaplanova en la categoría Sub-16 Femenino. Por su parte, Mariana Lobo venció a la Maestra FIDE alemana Katerina Braeutigam en la categoría Sub-18 Femenino, demostrando la fuerza de las representantes panameñas.

El torneo reúne a 114 jugadoras en Sub-16 y más de 80 competidoras en Sub-18, quienes disputarán 11 rondas para coronar a las campeonas mundiales.

El presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, Luis Esquivel Golcher, expresó su orgullo:
"Felicito a estas atletas por este importante logro. Iniciar el Campeonato Mundial con dos victorias ante jugadoras de alto nivel internacional es un impulso enorme y demuestra el talento y la dedicación de nuestras jóvenes."

La delegación panameña cuenta con el apoyo del Gran Maestro Roberto García Pantoja, quien las asesora en esta cita de élite, y el respaldo de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá, fundamentales para esta destacada representación.

